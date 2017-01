Von Kundendaten, die in Irland gespeichert sind, müssen US-Behörden die Finger lassen. Das ist das Ergebnis eines Rechtsstreits zwischen Microsoft und US-Strafverfolgern. Der Fall hat große Bedeutung für den Datenschutz.

Microsoft muss Daten eines Kunden, die in Irland gespeichert wurden, nicht an US-Strafverfolgungsbehörden herausgeben. Der Antrag der Staatsanwaltschaft in New York gegen eine Entscheidung eines Berufungsgerichts vom Juli 2016 fand vor Gericht keine Mehrheit.

Von den acht stimmberechtigten Richtern des zuständigen US-Bundesberufungsgerichts (2nd Circuit) stimmten vier für und vier gegen eine neuerliche Anhörung. Mit dem Patt ist das Gesuch gescheitert. Damit sind für Durchsuchungsbefehle zu ausländischen Rechenzentren amerikanischer Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...