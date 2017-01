China findet sich nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump in einer ungewohnten Rolle vor. Während Trump sich auf die USA konzentriert, will China künftig bei Themen wie dem Klimawandel das Sagen haben.

China findet sich nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump in einer ungewohnten Rolle vor - und ergreift die Chance zum weltweiten Paradigmenwechsel. Denn je mehr Trump sich auf die USA konzentriert, desto stärker arbeitet die Regierung in Peking daran, bei Themen wie Klimawandel und internationaler Zusammenarbeit künftig das Sagen zu haben. Nur wenige Tage vor der Amtseinführung Trumps warb der chinesische Präsident Xi Jinping auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos für die Globalisierung und signalisierte seine Bereitschaft, künftig eine globale Führungsrolle einzunehmen. Dabei strebe China diese Rolle aus eigenem Antrieb nicht an, sagte Zhang Jun, Generaldirektor der Wirtschaftsabteilung im Außenministerium. "Vielmehr sind die Spitzenreiter zurückgetreten und haben ihren Platz China überlassen."

Den Paradigmenwechsel macht ein chinesischer Ex-General deutlich, der in seinem viel beachteten Blog die Schlagworte der Regierungen gegenüberstellt. "Ihr habt euer ‚Amerika ...

Den vollständigen Artikel lesen ...