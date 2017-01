KIEL (dpa-AFX) - Mit einem Bauvorhaben der Investitionsbank in Kiel bekommt die Entwicklung eines Geländes an der Hörn in bester Innenstadtlage neue Impulse. Das Förderinstitut des Landes will dort mit zwei Neubauten seine Einzelstandorte im Stadtgebiet räumlich vereinen. 3,93 Millionen Euro kosten die beiden Grundstücke, für die der Kaufvertrag am Mittwoch unterzeichnet wurde. Die Gebäude an der Hörn, dem Ende der Kieler Förde, sollen frühestens Ende 2020 fertig sein.

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) sieht eine Initialzündung für die Entwicklung an der Hörn. Der Verwaltungsneubau leiste einen wesentlichen Beitrag zu dem vom Förderrecht vorgeschriebenen Anteil gewerblicher Fläche in dem Sanierungsgebiet. Daher könne nun auch der Bau von Wohnungen starten. "Die Interessenten hierfür stehen schon in den Startlöchern", sagte Kämpfer.

"Wir planen auf der Fläche von insgesamt etwa 5700 Quadratmetern zwei Bürogebäude zu errichten", erläuterte der Vorstandsvorsitzende der Investitionsbank, Erk Westermann-Lammers. Momentan seien die 570 Mitarbeiter über neun Standorte in Kiel verteilt. Das Bauvorhaben soll in öffentlich-privater Partnerschaft umgesetzt werden./wsz/DP/tos

