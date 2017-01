Köln - Renommiertes Gütesiegel für den AXA WF Euro 10+ LT A Cap (ISIN LU0251661087/ WKN A0JL03): Der von AXA Investment Managers verwaltete, auf langfristige Anleihen spezialisierte Rentenfonds erhielt beim Deutschen Fondspreis 2017 das Prädikat "Herausragend" in der Kategorie "Rentenfonds Euroland", so AXA Investment Managers in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

