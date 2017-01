Nach Ende der Eiszeit mit den USA jubeln die Kubaner über die bisher größte Veränderung in ihrem Alltag: privaten Internet-Zugang. Noch kommen zwar nur wenige Nutzer in den Genuss, doch das Angebot soll ausgebaut werden.

Zwei Tage vor Weihnachten erhielt Luis Gonzalez vom staatlichen kubanischen Telekommunikationsunternehmen ein kleines chinesisches Modem. Der 55-jährige Theaterproduzent verband es mit seinem Telefon und seinem Laptop. Prompt leuchte dort ein Dienst auf, der auf Kuba noch vor wenigen Jahren undenkbar erschien: ein relativ schneller privater Internet-Zugang.

"Es ist echt einfach, sich hinzusetzen und das zu finden, was man braucht", sagt Gonzalez, während er von seinem Wohnzimmer aus seinen Facebook-Account aktualisiert. Anschließend hört er einen Web-Radiosender aus Uruguay und checkt die Ankunftszeiten von Touristenflügen für einen Nachbarn, der in dem Gebäude in der Altstadt von Havanna Zimmer vermietet. "Die meisten Kubaner sind diese Annehmlichkeit nicht gewohnt."

Das Internet für Privathaushalte ist auf der Insel seit Dezember im Rahmen eines begrenzten Pilotprogramms erhältlich. Es ist die dramatischste Veränderung im Alltag der Menschen seit Beginn des Tauwetters im Verhältnis zu den USA Mitte Dezember 2014.

Zwar gehört Kuba immer noch zu den Ländern mit der geringsten Verbreitung des Internets. Doch der Zugang der Bevölkerung zum Netz explodierte in den vergangenen zwei Jahren. Seit Sommer 2015 eröffnete die Regierung 240 öffentliche WLAN-Hotspots in Parks und an Straßenecken im ganzen Land. Zuvor waren die Menschen auf marode staatliche Internet-Clubs und Hotels angewiesen, die für eine Stunde langsamen Surfens bis zu acht Dollar (7,50 Euro) verlangten - und das in einem Land mit einem monatlichen Durchschnittseinkommen von umgerechnet 23 Euro.

Inzwischen ...

