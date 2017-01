Die Pkw-Maut geht in die nächste Runde: Die Bundesregierung hat das veränderte Maut-Gesetz beschlossen. Allerdings machen einige EU-Länder gegen das Vorhaben mobil, mit Österreich an der Spitze.

Im zweiten Anlauf hat die Bundesregierung die umstrittenen Pkw-Maut auf den Weg gebracht. Der Widerstand wächst. Angeführt von Österreich machen einige EU-Länder jetzt gegen die deutschen Mautpläne mobil. "Die deutsche Ausländermaut ist diskriminierend und darum EU-rechtswidrig. Sie schont die Deutschen, während alle anderen EU-Bürger zur Kasse gebeten werden. Darum arbeiten wir an einer Allianz", sagt der österreichische Verkehrsminister Jörg Leichtfried am Mittwoch in Brüssel. "Dabei klären wir, wie weit die Länder bereit sind zu gehen", sagte Leichtfried. Österreich hat bereits ein Treffen europäischer Politiker organisiert.

Bei der am Mittwoch beschlossenen Maut sollen deutsche Autofahrer nicht belastet werden. Sie erhalten die Maut in gleicher Höhe durch eine niedrigere Kfz-Steuer zurück. Daher werden ausschließlich Ausländer belastet. Nach den Plänen von Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) soll die Maut auf Autobahnen und Bundesstraßen nach der Bundestagswahl im Herbst eingeführt werden.

Weil die Autobahnstrecke von Salzburg nach Innsbruck durch Oberbayern führt, ist Österreich von der Maut besonders betroffen. Am Mittwoch versammelte die Alpenrepublik deswegen Politiker aus insgesamt elf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...