Plötzlich kommt der DAX aus seiner Starre. Gute Vorgaben, ja, aber reicht das als Erklärung aus, Oliver Roth von der Oddo Seydler Bank. Die Liquidität sei da und müsse investiert werden. Die Risikobereitschaft steige. Sagt Oliver Roth von der Oddo Seydler Bank im Gespräch mit Antje Erhard. Zumal die Vorgaben gut waren und nun müsse aber Donald Trump "liefern". Die Stimmung für Aktien sei schon deshalb gut, weil möglicherweise Kapital aus anderen Assetklassen nun umgeschichtet würde (aus Währungen oder Anleihen). Spannend bleibe es - und womöglich deutlich volatiler. Der DAX könne aber in den nächsten Wochen an sein altes Hoch laufen. "Der Markt will nach oben".