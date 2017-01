Der US-Mischkonzern zeigt einen Gewinn aus fortgesetztem Geschäft in Höhe von 1,02 Milliarden Dollar, im Vergleichsquartal vor einem Jahr wurden 256 Millionen Dollar Verlust ausgewiesen.



Auf bereinigter Basis stieg der Gewinn je Aktie von 1,53 auf 1,56 Dollar, dies entsprach der durchschnittlichen Analysten-Erwartung. Mit 14,66 Milliarden Dollar Umsatz (unbereinigt: + 2,5 Prozent) wurde der Analysten-Konsens um 40 Millionen Dollar verfehlt.



Für das laufende Jahr setzt United Technologies weiterhin einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 6,30 und 6,60 Dollar an, die Zielspanne für den Umsatz reicht von 57,5 bis 59,0 Milliarden Dollar.



Die UTC-Aktie, die am 8. November bei 103,37 Dollar geschlossen hatte, verliert zwischenbörslich rund 1,2 Prozent auf 110,28 Dollar.



Helmut Gellermann / Frankfurter Tagesdienst