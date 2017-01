Die EU will zusätzliches Geld für den Kampf gegen Menschenschmuggler bereitstellen. Mit dem Geld sollen die Ausbildung der libyschen Küstenwache und ein Zentrum zur Rettung von Flüchtlingen finanziert werden.

Die Europäische Union will vor Beginn des Frühlings im Mittelmeer ihr Vorgehen gegen die Flüchtlingsroute über Libyen verstärken. Dafür sollten zusätzlich 3,2 Millionen Euro bereitgestellt werden, schlug die EU-Kommission am Mittwoch vor. Mit dem Geld sollen die Ausbildung der libyschen Küstenwache und der Aufbau eines Zentrums zur Rettung von Flüchtlingen aus Seenot finanziert werden. Aus dem EU-Treuhandfonds für Afrika will die EU-Kommission in diesem Jahr 200 Millionen Euro für Projekte in diesem ...

