Liebe Trader,

das Wertpapier der amerikanischen Großbank Bank of America hielt sich zwischen März 2014 und November letzten Jahres in einer ausgeprägten Seitwärtsphase auf und tendierte zwischen 10,99 sowie 18,21 US-Dollar seitwärts. Erst als Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt wurde schossen die Kursnotierungen über dieses Widerstandsniveau hinaus und kletterten in den Bereich von grob 23,00 US-Dollar an. Seitdem verharrt das Wertpapier in einer kleineren untergeordneten Seitwärtsphase und sammelt offenbar Kräfte für einen weiteren Kursschub, der bei Auflösung der vorliegenden Konsolidierungsbewegung zu favorisieren ist und beste Long-Chancen auf mittelfristiger Basis bietet.

Long-Chance:

Sobald es also gelingt das obere Widerstandsband um 23,39 US-Dollar zu knacken, dürfte sofortiges Kurspotential bis 25,00 US-Dollar frei werden. Darüber ist mit einem weiteren Kursanstieg der Bank of America-Aktie bis in den Bereich von 27,75 US-Dollar zu rechnen und kann bestens über entspreche Long-Instrumente nachgehandelt werden. Sollte es wiedererwarten zu einem Kursrutsch unter den gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Tagesbasis bei aktuell 21,48 US-Dollar kommen, muss mit einem Rückzug des Papiers bis auf die übergeordnete Trendlinie bei grob 20,00 US-Dollar gerechnet werden. Aber erst ein nachhaltiger Kursrutsch darunter dürfte größere Verkaufssignale zur Folge haben.

Einstieg per Stop-Buy-Order: 23,45 US-Dollar

Kursziel: 25,00 / 27,75 US-Dollar

Stopp: < 22,40 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 1,05 US-Dollar

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Bank of America Corp., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 22,95 US-Dollar; 14:15 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

