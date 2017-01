Am Tag der Amtseinführung in den USA verzichtete der russisch-amerikanische Autor Vitaliy Katsenelson ausnahmsweise völlig auf ökonomische Analysen. Stattdessen schrieb er in seinem Artikel über gesunde Flüssignahrung und klassische Musik.



Nicht jedermanns Geschmack, aber etwas Wichtiges habe ich dabei gelernt: Wir sollten aufhören, unsere Aufmerksamkeit auf diejenigen zu richten, die den größten Zirkus veranstalten und am lautesten schreien. Ab sofort will ich versuchen, Nachrichten über die Möchtegern-Diktatoren in den USA und Russland so gut es geht zu ignorieren.



Stattdessen möchte ich mich auf Personen fokussieren, die ohne Aufmerksamkeit zu heischen an einer besseren Welt arbeiten. Auf diese Art kann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...