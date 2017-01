Starke Quartalsergebnisse und ein optimistischer Ausblick haben Seagate am Mittwoch Auftrieb gegeben. Die Aktien des Festplatten-Herstellers stiegen im vorbörslichen US-Geschäft um gut 13 Prozent und waren mit 42,35 Dollar so teuer wie zuletzt vor knapp eineinhalb Jahren. In ihrem Windschatten legten die Titel des Konkurrenten Western Digital um...

Den vollständigen Artikel lesen ...