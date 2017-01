Berlin (ots) -



Heute ist der große Tag von Ex Machina. Der 1620 kg schwere Fleckviehbulle feiert seinen 8. Geburtstag auf der Grünen Woche. Kein geringerer als der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder, und seine stellvertretende Vorsitzende, Gitta Connemann, überbrachten dem stattlichen Tier, das im Besitz der Bayerngenitk GmbH ist, die Glückwünsche der Messe und Pfleger. Als Geburtstagsgeschenk reichten ihm die Politiker einen frischgrünen Kohlkopf gefüllt mit schmackhaftem Kraftfutter. In seinem früheren Leben war Ex Machina ein sogenannter Besamungsbulle, dessen Spermien für die Tierzucht gewonnen wurden. Heute ist der rüstige "Herr" pensioniert und lebt auf seinem "Altersitz" in Franken.



