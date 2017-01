St. Gallen - Die Briten hatten historisch stets ein eher distanziertes Verhältnis zu Kontinentaleuropa. Sie prägten den Begriff der "splendid isolation", der wörtlich mit "wunderbare Absonderung" übersetzt werden kann. Doch wunderbar ist diese Absonderung wohl nur in den Augen derer, die für den Brexit waren. Für viele andere ist die mit dem Brexit verbundene Absonderung Grossbritanniens von Europa ein Anachronismus sondergleichen und dazu ein sehr gefährlicher. So sieht man das vor allem in Brüssel. So sehen das aber auch die meisten Londoner, Schotten, ganz viele Waliser und Nordirland, welches als einziger britischer Teilstaat direkt an die EU grenzt.

All dies liess die Finanzmärkte bisher relativ kalt, viel Konkretes hat sich nach der Abstimmung im letzten Sommer in Sachen Brexit ja auch nicht getan. Die britische Premierministerin Theresa May wetzte bisher vor allem die Klingen und hat sich lediglich damit hervorgetan, zwar wortreich aber höchst unkonkret zu skizzieren, wie Grossbritannien die "Führungsrolle übernimmt, um die Vorteile des Freihandels" der ganzen Welt nahe zu bringen. "Wahrhaft global" werde Grossbritannien werden, "die Welt umarmen" und meist ist von "kühnen" Plänen die Rede, aber das war es dann auch schon. Doch nun muss auch sie Farbe bekennen. Ende März möchte sie in Brüssel die offizielle Austrittserklärung platzieren. Parallel zu dieser Ankündigung hat sie deutlich gemacht, dass der Austritt Grossbritanniens vollumfänglich sein wird und am Ende nicht ein Deal ausgehandelt wird, der sowohl für die EU-27 als auch für Grossbritannien nur unbefriedigend ist. Für die Briten, weil sie klar Brexit gesagt haben und diesen auch mit einem definitiven und endgültigen Abschied aus der Europäischen Union komplettieren wollen und für die EU-27, weil ein Deal am Ende noch andere Mitgliedsländer motivieren könnte, es den Briten gleich zu tun. Zwar ist Brüssel etwas abgekommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...