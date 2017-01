Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) soll am Donnerstag, den 16. Februar im Untersuchungsausschuss über die zweifelhaften "Cum/Ex"-Dividendengeschäfte aussagen. Das kündigte der Grünen-Finanzexperte Gerhard Schick an. Zuvor will der Ausschuss bereits am Montag, den 13. Februar Schäubles Amtsvorgänger Peer Steinbrück (SPD) zu den Geschäften mit Dividendenstripping anhören. "Für die beiden letzten Runden steht die politische Verantwortung im Vordergrund", sagte Schick in einer Telefonkonferenz zu Journalisten.

In der Sitzung mit Steinbrück will der Untersuchungsausschuss zudem Schäubles Finanz-Staatssekretär Michael Meister und seinen früheren Steuer-Staatssekretär Hans Bernhard Beus zum Thema Cum/Ex hören.

Diese Geschäfte waren Steuergestaltungen, durch die Banken und Anlegern zuvor gar nicht gezahlte Steuern erstattet wurden. Durch Leerverkäufe von Aktien um den Dividendenstichtag herum ("Cum/Ex") kam es zu einer doppelten Ausstellung von Dividendenbescheinigungen und in der Folge einer mehrfachen Erstattung tatsächlich nur einmal gezahlter Kapitalertragsteuern.

Netzwerk von Akteuren im Zentrum

Mit den Anhörungen von Schäuble und Steinbrück sei der Ausschuss dazu "mit der Zeugenbefragung erst einmal am Ende", sagte Schick. "Das heißt aber nicht, dass die Ausschussarbeit zu Ende ist." Allerdings könne man bereits jetzt ein "Netzwerk von Akteuren relativ gut nachzeichnen". Schick äußerte sich zudem kritisch zur Rolle der Finanzaufsicht Bafin, die "da die Augen zu hatte und nichts getan hat, obwohl sie vieles hätte wissen können".

Der SPD-Finanzpolitiker Andreas Schwarz hatte Dow Jones Newswires bereits nach einer vorherigen Sitzung gesagt, die wichtigste Erkenntnis der bisherigen Arbeit des Untersuchungsausschusses sei es, dass diese Geschäfte "nur im Netzwerk" möglich gewesen seien. "Da waren viele einer Meinung und sehr abgestimmt miteinander unterwegs", hatte Schwarz erklärt. Seinen offiziellen Abschlussbericht will der Ausschuss bis zum Sommer vorlegen.

Im Mittelpunkt steht vor allem die Frage, welche konkreten Abläufe hinter den umstrittenen Geschäften standen. Diese Cum/Ex-Geschäfte sind ein besonderer Fall von Dividendenstripping, der seit 2012 wegen einer Gesetzesänderung nicht mehr möglich ist.

January 25, 2017

