Die Deutsche Bank will ihre Kriegskasse füllen. Dafür plant CEO John Cryan die Vermögensverwaltung teilweise an die Börse zu bringen. Der Aktie der Deutschen Bank hat die Meldung heute sehr gut getan. Fabian Strebin vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR hält zwar einen weiteren Kurssprung für möglich, warnt gleichzeitig aber davor zu stark auf die Deutsche Bank zu setzen. Strebin analysiert im Gepräch mit Moderator Marco Uome außerdem die Commerzbank, die Allianz, Blackrock und die Bank of America. Die komplette Sendung finden Sie HIER.