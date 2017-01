Die Bundesregierung belässt ihre Wachstumsprognose für 2017 bei 1,4 Prozent. Der neue Jahreswirtschaftsbericht bescheinigt der Wirtschaft damit eine gute Verfassung. Doch Risiken bleiben, vor allem mit Blick auf die USA.

Trotz Donald Trump, hartem Brexit und anderen politischen Risiken sagt die Bundesregierung der deutschen Wirtschaft einen robusten Aufschwung voraus. Sie erwartet in ihrem am Mittwoch verabschiedeten Jahreswirtschaftsbericht eine Rekordbeschäftigung, steigende Löhne und ein beschleunigtes Exportwachstum. Allerdings ist die Wirtschaft vor Rückschlägen nicht gefeit: Ihr wichtigstes Stimmungsbarometer - das Ifo-Geschäftsklima - gab im Januar überraschend nach.

Die Regierung erwartet 2017 ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 1,4 Prozent. 2016 hatte es mit 1,9 Prozent noch das größte Plus seit fünf Jahren gegeben. Die Differenz sei vor allem dem Umstand geschuldet, dass es in diesem Jahr drei Arbeitstage weniger gebe. "Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer sehr guten Verfassung", sagte der scheidende Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel. 320.000 Männer und Frauen dürften einen neuen Job finden, die Arbeitslosigkeit mit 6,0 Prozent auf den tiefsten Stand seit der Wiedervereinigung fallen.

Die Bruttoverdienste dürften wie im vergangenen Jahr um 2,5 Prozent steigen. "2017 hat ...

