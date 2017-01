FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch den Vorwärtsgang eingelegt. Der Dax erklomm ein Jahreshoch bei 11 792 Punkten und notierte zuletzt 1,70 Prozent im Plus bei 11 791,84 Punkten. Dabei konnte selbst der unerwartet schwächer ausgefallene Ifo-Geschäftsklimaindex der guten Stimmung nichts anhaben.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax ging es um 0,75 Prozent auf 1845,10 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte fast eineinhalb Prozent vor.

Die gute Stimmung schwappte von der Wall Street herüber, die zur Wochenmitte an ihren guten Verlauf tags zuvor anknüpfen könnte. Die Rekorde an der Wall Street beim breiter gefassten S&P 500 und dem Technologiewerte-Index Nasdaq 100 hätten auch im Dax ein neues Kaufsignal ausgelöst und diesen aus seiner Bewegungslosigkeit gerissen, schrieben die Experten vom Börsenstatistik-Magazin Index-Radar. Börsianer hoffen nun auf einen nachhaltigen Ausbruch im Dax nach oben, nachdem der Leitindex zuletzt um die Marke bei 11 600 Punkten gependelt war.

BEOBACHTER: 'TRUMP WIRD KURZFRISTIG AUSGEBLENDET'

Gleichzeitig scheint sich unter Anlegern ein wenig die Unsicherheit über den künftigen wirtschaftspolitischen Kurs des neuen US-Präsidenten zu lichten - was in den vergangenen Tagen der größte Stolperstein für die Börsen weltweit gewesen war. Analyst Christoph Geyer von der Commerzbank gab indes zu bedenken, dass die vielen Fragezeichen rund um die Politik der neuen US-Administration noch längst nicht ausgeräumt seien. Zumindest für den Moment werde Trump am Markt nun aber ausgeblendet, kommentierte Jochen Stanzl von CMC Markets.

MEDIEN: DEUTSCHE BANK PLANT TEIL-IPO DER FONDSTOCHTER

Auf Unternehmensseite sicherten sich die Banken die Spitzenplätze im Dax, angeführt von den Deutsche-Bank-Papieren mit einem Kursplus von mehr als 4 Prozent, die den höchsten Stand seit zwölf Monaten erreichten. Für die Zuwächse machten Börsianer Medienberichte verantwortlich, wonach das Institut einen Teilbörsengang seiner Fondstochter Deutsche Asset Management plant.

Allianz-Papiere profitierten mit einem Plus von knapp zweieinhalb Prozent von der möglichen Megafusion in Italien zwischen der Bank Intesa Sanpaolo und dem Versicherer Generali . Marktteilnehmer sehen darin auch eine Chance für den Münchner Versicherer, der nun im Falle der Fusion dort zugreifen könnte, wo die Aufseher aus Wettbewerbsgründen einen Verkauf verlangten. In den vergangenen Tagen hatten Allianz-Aktien noch unter anderslautenden Spekulationen über einen Einstieg bei Generali zusammen mit Intesa gelitten.

ANALYSTENSTIMMEN BEWEGEN

Zudem bewegten Analystenstimmen: Aktien des Fernsehkonzerns ProSiebenSat.1 gewannen nach einer frischen Barclays-Kaufempfehlung mehr als 1 Prozent. Im SDax verbilligten sich dagegen die Papiere des Hamburger Hafenbetreibers HHLA im Sog einer neuen Verkaufsempfehlung der Citigroup um mehr als 4 Prozent./mis/tav/fbr

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

AXC0198 2017-01-25/15:21