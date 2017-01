BRÜSSEL (Dow Jones)--Das belgische Geschäftsklima hat sich im Januar erneut leicht aufgehellt. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, stieg der Index um 0,7 Punkte auf plus 0,5 Zähler. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf plus 0,3 prognostiziert, nachdem der Index im Vormonat bei minus 0,2 notiert hatte.

Bei den unternehmensbezogenen Dienstleistungen hat sich die Stimmung den vierten Monat in Folge verbessert. Auch in der Industrie und im Baubereich gab es Anstiege. Im Einzelhandel trübte sich die Stimmung das zweite Mal in Folge ein.

Obwohl Belgien lediglich rund 4 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt der Eurozone beiträgt, wird der Geschäftsklimaindex weithin beachtet. Dies liegt vor allem am hohen Offenheitsgrad der belgischen Volkswirtschaft, darüber hinaus weist das Land einen verhältnismäßig hohen Anteil an Herstellern von Vorleistungsgütern auf.

Ökonomen attestieren dem Index eine etwa vierteljährige Vorlauffunktion für die Eurozone. Zur Ermittlung des Geschäftsklimas befragt die belgische Notenbank rund 4.500 Unternehmen.

