London - Schroders gibt heute die Auflegung des Schroder ISF Global Credit Value (ISIN LU1527330200/ WKN A2DG6N) bekannt, so Schroders in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Fondsmanagement nutzt ein neues und einzigartiges Anlageverfahren für Investitionen in globale Unternehmensanleihen. Der "Value"-Ansatz ermöglicht es dem Fondsmanagement, Anlagemöglichkeiten in Nischenmärkten zu nutzen, um für Anleger möglichst hohe Renditen zu generieren.

