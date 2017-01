François Fillons Chancen auf die Präsidentschaft in Frankreich dürften gesunken sein. Er soll seine Frau jahrelang aus der Parlamentskasse bezahlt haben. Ohne, dass sie für ihn gearbeitet hat. Doch er streitet alles ab.

Rund 500.000 Euro hat Penelope Fillon, die Frau des konservativen Präsidentschaftskandidaten François Fillon, in acht Jahren als Parlamentsmitarbeiterin verdient. Ein ansehnliches Gehalt, an dem in Frankreich an sich erstmal nichts Illegales wäre: Viele Abgeordnete stellen ihre Familienangehörigen auf Kosten des Steuerzahlers ein.

Das Problem im Falle Fillon ist, dass sich bislang niemand daran erinnern kann, sie in acht Jahren auch nur ein einziges Mal in der Nationalversammlung gesehen zu haben. Sogar sie selbst hob in der Vergangenheit stets hervor, sie sei Hausfrau und halte sich von den politischen Aktivitäten ihres Mannes fern. Sollte Penelope Fillon eine fiktive Mitarbeiterin gewesen sein, könnten auch Fillons Ambitionen auf die Präsidentschaft bald ins Reich der Fiktion entschwinden.

Der Kandidat selber reagierte am Mittwoch wenig überzeugend auf die Enthüllungen der Wochenzeitung "Canard Enchainé". "Das ist eine Stinkbombe", erregte er sich am Rande einer Wahlkampfreise. "Die Anschuldigungen sind frauenfeindlich, nur weil sie meine Frau ist, darf sie nicht ...

