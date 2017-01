Lange Zeit hat der Markt darauf gewartet. Heute war es (zumindest vorbörslich) endlich soweit: der Dow Jones steigt über die 20.000 Punkte-Marke. Jetzt muss der amerikanische Leitindex aber auch im regulären Handel darüber notieren und die Nachhaltigkeit des Anstiegs beweisen. Weitere Details von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins DER AKTIONÄR. Außerdem setzt sich Martin Weiß im Video mit den Aktien von Cisco, Alphabet, Facebook und dem Nasdaq auseinander. Zudem gibt Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick was die Märkte in Deutschland heute bewegt.