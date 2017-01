Vor wenigen Tagen hat das Wertpapier von Procter & Gamble eine mehrwöchige Seitwärtskonsolidierung aufgelöst und ist dynamisch angesprungen - weitere Kursgewinne zu den Jahreshochs und noch sehr viel höher könnte kurzfristig folgen und machen ein Long-Investment überaus attraktiv.

Zwischen Ende 2014 und etwa Mitte 2015 tendierte das Wertpapier von Procter & Gamble von seinen Jahreshochs bei 93,89 US-Dollar auf ein Verlaufstief von 65,02 US-Dollar abwärts. Erst an dieser Stelle stellte sich eine nachhaltige Stabilisierung ein, die im weiteren Verlauf zunächst in den Bereich des 38,2 % Fibonacci-Retracements um 82,87 US-Dollar aufwärts geführt hat. Nach einer zähen Seitwärtsbewegung in der ersten Jahreshälfte 2016 darunter kam wieder Schwung in das Wertpapier und führte auf ein Jahreshoch 2016 von 90,33 US-Dollar wieder aufwärts. Nur kurz darauf nahmen Anleger wieder ihr Geld vom Tisch und schickten die Aktie somit zurück auf das markante 38,2 % Fibo-Retracement ...

