Mit den neuesten Bohrergebnissen, welche am heutigen Tage veröffentlicht wurden, konnte Pilbara Minerals Inc. (ASX: PLS; WKN: A0YGCV; ISIN: AU000000PLS0) seine Gesamtressourcen um 22 Prozent steigern. Damit baut der Entwickler des weltweit größten Hardgestein-Lithiumprojektes seine Stellung weiter aus. Mit seinem in der Region Pilbara beheimateten Pilgangoora-Lithium-Tantal Projekt konnte das Unternehmen seine Ressourcen auf 156 Millionen Tonnen steigern. Die neuesten Ergebnisse stammen von umfassenden Probebohrungen aus...

