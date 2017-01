NEW YORK/BERLIN (dpa-AFX) - Der wichtigste US-Börsenindex Dow Jones Industrial ist am Mittwoch erstmals in seiner mehr als 130-jährigen Geschichte über die Marke von 20 000 Punkten geklettert. Damit setzte er den nach dem Wahlsieg des neuen US-Präsidenten Donald Trump begonnenen Kursaufschwung eindrucksvoll fort. Kurz nach dem Handelsstart in New York rückte der Dow bis auf 20 033,77 Zähler vor.

Marktbeobachter hatten das Erreichen der Rekordschwelle bereits erwartet. Der Dow hatte noch nie über 20 000 Zählern gestanden, zuletzt aber immer wieder an dieser Marke gekratzt. Nachdem in den vergangenen Wochen noch große Unsicherheit über die wirtschaftspolitische Richtung Trumps geherrscht hatte, schoben die jüngsten Entscheidungen des Republikaners die Werte vieler Aktien wieder an.

Trump hatte zum Wochenbeginn mit seinen Ankündigungen ernst gemacht und den Ausstieg aus dem transpazifischen Freihandelsabkommen TPP erklärt. Am Dienstag hatte er dann nachgelegt: Zwei umstrittene Öl-Pipeline-Projekte, die sein Vorgänger Barack Obama gestoppt hatte, sollen wieder aufgenommen werden. Papiere des Ölsektors etwa von Chevron oder ConocoPhillips legten daraufhin deutlich zu.

Zudem erhielt der Markt zunehmend mehr Unterstützung durch die Berichtssaison, die in den vergangenen Tagen richtig Fahrt aufgenommen hat. Die Kurstendenzen nach den über Nacht vorgelegten Zwischenberichten fielen zur Wochenmitte überwiegend positiv aus. Mit dem Luft- und Raumfahrtkonzern Boeing stützte ein echtes Schwergewicht den Leitindex. Die Papiere des Flugzeugbauers klettern um rund 1,5 Prozent, nachdem er 2016 beim Gewinn positiv überrascht hatte.

Die Anleger am New Yorker Aktienmarkt hatten schon am Dienstag ihre Zurückhaltung aufgegeben und die Kurse wieder angetrieben. Dabei waren der S&P 500 sowie die Indizes an der Technologie-Börse Nasdaq auf Rekordstände gestiegen. Die Unsicherheit über die Wirtschaftspolitik Trumps schien verflogen, sagten Marktexperten./ajx/jap/DP/tos

