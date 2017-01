Safenwil (ots) - Bei der jährlich durch das Fachmagazin

auto-illustriere durchgeführten Umfrage «Best Brands» holt sich

Toyota zum wiederholten Male in folge den ersten Platz in der

Kategorie «Baut umweltverträgliche Autos». Bestimmt haben dies rund

3000 Leser anlässlich der 23. Auflage der prestigeträchtigen

Auszeichnung. Die Ehrung fand gestern Abend im Grand Hotel Kameha in

Zürich statt.



Der neue Geschäftsführer von Toyota Schweiz, Christian Künstler,

ist stolz: «Ich freue mich ausserordentlich über den erneuten Gewinn

dieser Auszeichnung. Sie bestätigt einmal mehr die seit Jahren

führende Stellung von Toyota in Sachen innovativen und nachhaltigen

Technologien. Die Hybridtechnologie feiert in diesem Jahr bereits das

20-jährige Jubiläum seit Markteinführung in Japan. Was zu Beginn noch

belächelt wurde, zeigt sich heute also als eine Erfolgsgeschichte..»



In der Schweiz ist Toyota Hybrid sehr beliebt. Im vergangenen Jahr

hat sich bereits jeder zweite Kunde von Toyota für einen

Personenwagen mit der innovativen Antriebstechnologie entschieden.

Das beliebteste Modell war dabei der Toyota Auris mit 80 Prozent

Hybridanteil. Mit der Einführung des Newcomers Toyota C-HR Ende 2016

hat der japanische Automobilhersteller in der Schweiz aktuell sieben

Hybrid-Modelle im Angebot, womit die Toyota-Technologie in (beinahe)

jedem Segment zu haben ist.



Die Leserwahl «Best Brands»



Die von der auto-illustrierte durchgeführte Leserwahl «Best Cars»

wird jedes Jahr zeitgleich in 17 Ländern durchgeführt.



