von Birgit Haas, Euro am Sonntag Rund 25.000 Führungskräfte der Deutschen Bank samt Vorstand müssen in diesem Jahr den Gürtel enger schnallen: Chef John Cryan hat die Bonuszahlungen weitgehend gestrichen. Dies, so Cryan, sei angebracht, wenn Stellen gestrichen und Aktionäre keine Dividende erhalten würden. Besonders ...

Den vollständigen Artikel lesen ...