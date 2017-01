Frankfurt - Gold handelt heute Morgen nur noch knapp über der Marke von 1.200 USD je Feinunze, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Offenbar drücke der höhere Risikoappetit der Marktteilnehmer auf den Preis. So habe zum Beispiel der S&P 500-Aktienindex gestern auf einem Rekordhoch geschlossen und auch die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen sei wieder gestiegen. Dies mache Gold als alternative Anlageklasse, welche keine Zinsen abwerfe, weniger attraktiv. Die ETF-Investoren hätten dies offenbar zum Anlass genommen und gestern den zweiten Tag in Folge Anteile zurückgegeben.

