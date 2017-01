Die Deutsche Bank hat die Einstufung für HeidelbergCement auf "Hold" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Der Tausch von Beteiligungen in Italien der dort aktiven Zementkonzerne könnte den italienischen Zementmarkt wieder in die Gewinnzone führen, schrieb Analyst Xavier Marchand in einer Studie vom Mittwoch./mis/ag

ISIN: DE0006047004