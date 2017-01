Der DAX ist heute über die Marke von 11.700 Punkten ausgebrochen. Es folgte direkt ein Hochlauf bis 11.800 Punkte. Damit wurde die im Morgen-Insight genannte zweite Anlaufmarke nach oben direkt erreicht. Der DAX befindet sich direkt am oberen Bollingerband im Monatschart. Es muss nun abgewartet werden, ob der Leitindex weiter hochziehen kann oder hier beginnt zu drehen. Monatschart beachten!

Langfristig sind das alles Short-Marken. Der DAX wird dieses Jahr auch noch die 10.800 Punkte sehen. Genauso wie im Frühjahr 2015, als der DAX in kurzer Zeit stark zulegen konnte und kaum jemand noch an einen Kurseinbruch dachte. In Folge ging es von 12.400 Punkte bis 8.700 Punkte runter.

Auch wenn ich hier gegen den Mainstream stehe, Long-Positionen würde ich nicht mehr eröffnen. Ich hatte nur einen Anstieg bis höchstens 11.600 Punkte erwartet. Nun kommt es zu einer Übertreibung nach oben.

Wie reagiert man auf die aktuelle Marktlage?

- Keine nackten Long-Positionen eingehen. Auch wenn es in den Fingern juckt. Wenn Long-Positionen, dann als Absicherung für bestehende Short-Positionen. (Hedge: 1 Long zu 1 Short).

- Hedgle-Long-Positionen spätestens bei 11.880 Punkten verkaufen und Lage beobachten. Geht es über 11.900 Punkte erneut mit Longs hedgen.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX erreicht direkt obere Anlaufsmarke von 11.800 Punkten und befindet sich am oberen Bollinger-Band im Monatschart. Dreht der DAX hier? Erfahrungsgemäß kann sich der DAX nicht lange über dem oberen Bollingerband halten und taucht wieder nach unten ab.

Geht es höher sollten 11.900 Punkte erreicht werden.

Langfristig sind das alles Short-Marken!

Longs bieten sich nicht an, auch wenn der DAX noch weiter steigt. Die Gefahr, dass man am Jahreshoch long einsteigt ist zu groß.

Long-Hedges spätestens bei 11.880/11.900 Punkten verkaufen.

Historische Saisonalität:

In US-Nachwahljahren (DAX): Seitwärts bis Ende Januar, ab Ende Januar bis Ende Februar nachgebend.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Seitwärts bis Ende Januar, ab Ende Januar bis Ende Februar nachgebend.

Sentiment

DAX (Woche 04) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...