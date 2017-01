Aufbruchsstimmung in der SPD: Nach dem Rückzug von Sigmar Gabriel ist Martin Schulz nun der Kanzlerkandidat der Partei. Und der Genosse hat auch schon einen Plan für seinen Wahlkampf.

Die SPD setzt nach den Worten des künftigen Parteichefs und Kanzlerkandidaten Martin Schulz bei der Wahl auf Sieg. Die Sozialdemokraten wollten, "in welcher Konstellation auch immer", den Bundeskanzler stellen, sagte Schulz am Mittwoch nach einer Fraktionssitzung in Berlin. Bis zur Wahl werde seine Partei den Koalitionsvertrag mit der Union erfüllen. Aber die SPD werde im Wahlkampf auch eigene Akzente und Erfolge in der Regierung machen. Die SPD trete an, um die Bundesregierung anzuführen. "Da müssen sich unsere zukünftigen Koalitionspartner orientieren an unseren Inhalten", sagte Schulz.

Die Aufgabe des künftigen Außenministers Sigmar Gabriel ist es laut Schulz, Europa zusammenzuhalten. Fraktionschef Thomas Oppermann machte deutlich, dass Vizekanzler Gabriel sich nun Schulz unterzuordnen hat: "Er wird im Wahlkampf eine dienende Rolle spielen", so Oppermann. Schon bei Schulz' Auftritt herrschte laut Oppermann "eine Aufbruchsstimmung in der Fraktion". Er sprach von einem "erfolgreichen Startschuss für ein Wahljahr". Schulz habe den vollen Rückhalt der Fraktion.

Der bisherige EU-Parlamentspräsident unterstrich, dass unter seiner Führung das Schicksal Europas, der Kampf gegen Rechtspopulisten und für die Demokratie einen großen Stellenwert einnehmen sollen.

Schulz selber hatte noch nie ein Regierungsamt. Umso bemühter war er, seine Erfahrungen als Bürgermeister seiner Heimatstadt Würselen und als ...

