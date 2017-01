Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Noch SPD-Chef Sigmar Gabriel (SPD) will den Protektionismus von US-Präsident Donald Trump mit der stärkeren Hinwendung Deutschlands und Europas nach Asien kontern. Es gelte China, Indien und den asiatischen Ländern zu signalisieren, "wir wollen nicht auf diesen Kurs (der Abschottung)", sagte Gabriel am Mittwoch in Berlin bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts.

Deutschland sei auf offene Märkte und freien Handel angewiesen, betonte der scheidende Wirtschaftsminister bei der Präsentation des Jahreswirtschaftsberichts der Bundesregierung. Es gebe keinen Grund nach der Trump-Wahl vor Furcht zu erstarren. Der Goldstandard für mögliche Handelsverträge mit asiatischen Ländern sei dabei das umstrittene Freihandelsabkommen Ceta mit Kanada. Gabriel wird Frank-Walter Steinmeier im Amt des Außenministers beerben.

Er rief dazu auf, die Brücken in die USA nicht abzubauen. Eine Abschottung der EU als Reaktion auf Trumps Politik schloss er aus. "Es gibt auch eine Zeit nach Trump", betonte er. Eine Politik der Abschottung mache am Ende nur alle ärmer.

Wirtschaftspolitik hat noch viel zu tun

Der Noch-Wirtschaftsminister zog am Ende seiner dreijährigen Amtszeit ein positives Resümee. "Wir haben alles, was wir uns vorgenommen haben, gemacht." Die Große Koalition habe die Trendwende geschafft. Deutschland sei wirtschaftlich gut in Schuss und der Anker Europas. Gabriel hob vor allem die Rettung der 15.000 Arbeitsplätze bei der Supermarktkette Kaiser's-Tengelmann und die zahlreichen Gesetze zur Energiewende als herausragende Leistungen hervor. Der Chef des Energiekonzerns Eon, Johannes Teyssen, lobte ihn am Mittwoch ausdrücklich dafür. "Herr Gabriel hat ein sehr gutes Stück Wegstrecke als Energieminister gemacht", lobte der CEO.

Die deutsche Industrie verlangte nun einen geräuschlosen Übergang zu Brigitte Zypries (SPD), die bisher als Staatssekretärin unter Gabriel dient. "Es bleibt viel zu tun in der Wirtschaftspolitik angesichts zunehmender globaler Risiken, um die Stärke der verwundbaren deutschen Industrie zu sichern", betonte BDI-Geschäftsführer Markus Kerber.

Deutschland brauche mehr Anreize für Investitionen und eine "Kostenbremse bei der Energiewende". Gabriel hatte versprochen, die Preisdynamik beim Ausbau von Wind- und Sonnenenergie zu brechen. Das ist ihm nur zum Teil gelungen.

Für das kommende Jahr sagt die Bundesregierung mit ihrem Jahresbericht ein Wachstum von 1,4 Prozent voraus. Hauptgrund für die Abschwächung des Wachstums ist die geringe Zahl von Arbeitstagen.

