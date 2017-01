NEW YORK (Dow Jones)--Die Rekordjagd an den US-Börsen geht weiter. Der-Dow Jones-Index ist am Mittwoch gleich zum Start erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 20.000 Punkten gestiegen. Auch S&P-500 und Nasdaq-Composite erklimmen neue Allzeithochs. Kurz nach der Startglocke liegt der Dow 0,5 Prozent höher als am Vortag bei 20.016 Punkten. Der S&P-500 gewinnt ebenfalls 0,5 Prozent und der Nasdaq-Composite 0,7 Prozent.

Händler sprechen von Konjunkturoptimismus, der Anleger verstärkt zu Aktien greifen lasse. Sie verweisen auf erste wirtschaftsfreundliche Entscheidungen des neuen US-Präsidenten Donald Trump, der am Dienstag die Wiederaufnahme zweier Pipeline-Projekte genehmigt hatte, die unter seinem Vorgänger Barack Obama gestoppt worden waren. Trump mache offenbar ernst mit seinen im Wahlkampf angekündigten Infrastruktur- und Konjunkturmaßnahmen, heißt es dazu.

Treibstoff auf dem Weg nach oben liefern dem Aktienmarkt ferner diverse überzeugende Unternehmensbilanzen. Unter anderem hat am Vorabend der Aluminiumkonzern Alcoa, der als Konjunkturbarometer gilt, umsatzseitig positiv überrascht und sich zuversichtlich zur diesjährigen Aluminiumnachfrage geäußert. Das verhilft der Aktie zu einem Plus von 2,7 Prozent.

Am Mittwoch haben vor der Startglocke Boeing, United Technologies und Abbott Laboratories Quartalszahlen vorgelegt. Boeing hat mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertroffen. Die Boeing-Aktie steigt um 2,7 Prozent.

United Technologies hat die Markterwartungen "nur" erfüllt und den Ausblick bestätigt. Für die Aktie geht es um 1,2 Prozent nach unten. Abbott Laboratories fallen um 1,1 Prozent, nachdem die Zahlen des Unternehmens auf den ersten Blick im Rahmen der Erwartungen gelegen haben.

Textron brechen um gut 8 Prozent ein. Das Unternehmen hat enttäuschende Geschäftszahlen vorgelegt und einen schwachen Ausblick gegeben, wofür vor allem die Sparte Bell Helicopter und das Luftfahrtgeschäft verantwortlich gemacht werden. Mit der Vorlage der Zahlen kündigte Textron ferner die Übernahme von Arctic Cat für 18,50 Dollar je Aktie an. Die Aktie des Herstellers von Schneemobilen und Quads nähert sich mit einem Kurssprung von 41,2 Prozent dem Übernahmepreis.

Nach Börsenschluss folgen Quartalsausweise von AT&T, Ebay und der zuletzt wegen eines Rechtsstreits mit Apple in die Schlagzeilen geratenen Qualcomm. Wichtige Konjunkturdaten stehen dagegen nicht auf der Agenda.

Risikofreude treibt Anleger aus "sicheren Häfen"

Mit der Stärke der Aktienmärkte schwindet das Sicherheitsbedürfnis der Anleger. Gold und Staatsanleihen sind daher nicht gefragt. Der Preis für die Feinunze Gold sinkt um 1,2 Prozent auf 1.195 Dollar. Fallende Kurse lassen die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um 4 Basispunkte auf 2,50 Prozent steigen.

Am Devisenmarkt zeigt sich der Euro mit rund 1,0730 Dollar auf ähnlichem Niveau wie um die gleiche Zeit am Vortag. Im Tageshoch kostete die Gemeinschaftswährung am Mittwoch aber schon 1,0770 Dollar. Immer mehr Marktteilnehmer glaubten daran, dass auch die Europäische Zentralbank (EZB) aufgrund des besseren Umfelds bald "tapern" könnte, also allmählich ihre Anleihekäufe zurückfährt, sagt Ulrich Leuchtmann, Devisenanalyst bei der Commerzbank. Dazu passten entsprechende Äußerungen von EZB-Direktoriumsmitglied Sabine Lautenschläger. Sie sagte, die EZB könnte bald mit dem Ausstieg aus dem sogenannten Quantitative Easing beginnen.

Der Dollar wiederum wird laut Marktteilnehmern von Befürchtungen gebremst, dass US-Präsident Trump und seine Regierung sich abermals gegen einen starken Greenback aussprechen könnten. Trump hatte kürzlich in einem Interview gesagt, dass der Dollar seiner Meinung nach zu hoch bewertet sei. Daraufhin hatte die US-Währung nachgegeben. Auch das hilft den Kursen am Aktienmarkt, weil ein billigerer Dollar günstig für die Exportwirtschaft ist.

Auf den Ölpreisen lastet unterdessen die Furcht vor einer Überversorgung, nachdem der Branchenverband American Petroleum Institute am Vorabend eine überraschend deutliche Zunahme des Ölangebots in den USA gemeldet hatte. Die Akteure am Ölmarkt warten nun gespannt, ob die Lagerbestandsdaten des US-Energieministeriums, die später am Mittwoch veröffentlicht werden, diese Entwicklung bestätigen. Der Preis für ein Barrel Leichtöl der US-Sorte WTI fällt um 0,7 Prozent auf 52,81 Dollar.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.015,65 0,52 102,94 1,28 S&P-500 2.290,82 0,47 10,75 2,32 Nasdaq-Comp. 5.638,23 0,67 37,28 4,74 Nasdaq-100 5.132,21 0,61 31,15 5,52 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag 2 Jahre 1,23 4,3 1,19 5 Jahre 1,97 3,7 1,93 7 Jahre 2,31 4,5 2,26 10 Jahre 2,50 4,1 2,46 30 Jahre 3,09 3,8 3,05 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:13 Uhr Di 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0726 +0,10% 1,0715 1,0754 +2,0% EUR/JPY 122,1153 +0,21% 121,8602 121,82 -0,8% EUR/CHF 1,0738 -0,02% 1,0740 1,0745 +0,3% EUR/GBP 0,8535 -0,38% 0,8574 1,1639 +0,1% USD/JPY 113,84 +0,09% 113,74 113,27 -2,6% GBP/USD 1,2568 +0,60% 1,2493 1,2516 +1,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,81 53,18 -0,7% -0,37 -3,4% Brent/ICE 54,89 55,44 -1,0% -0,55 -3,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.194,63 1.209,30 -1,2% -14,67 +3,8% Silber (Spot) 16,83 17,11 -1,7% -0,28 +5,6% Platin (Spot) 977,25 997,50 -2,0% -20,25 +8,2% Kupfer-Future 2,69 2,71 -0,5% -0,01 +7,5% ===

