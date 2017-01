Halle (ots) - Halle. Eine Rettung des insolventen Fahrrad-Herstellers Mifa ist in Sicht. Die Eigentümerfamilie von Nathusius will nun doch das Unternehmen aus Sangerhausen weiter finanziell unterstützen. "Die Chancen stehen gut, dass wir uns am Massedarlehen beteiligen", sagte Unternehmer Heinrich von Nathusius der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Donnerstagausgabe). Er habe "seriös und sachlich" mit Insolvenzverwalter Lucas Flöther verhandelt. Flöther sagte am Mittwoch auf einer Betriebsversammlung lediglich, er verhandle mit mehreren Investoren. Nach Informationen der Mitteldeutschen Zeitung laufen auch Gespräche mit dem indischen Fahrradhersteller Hero, der bereits 2014 an dem Sangerhäuser Unternehmen interessiert war.



Flöther war in der vergangenen Woche vom Amtsgericht Halle zum zweiten Mal binnen knapp zweieinhalb Jahren zum Insolvenzverwalter bei Mifa bestellt worden. Zuvor hatte die neue Geschäftsführung den Antrag auf eine Sanierung in Eigenverwaltung zurückgezogen. Der geplante Beginn der Frühjahrsproduktion war an der kurzfristigen Rücknahme einer Kreditzusage der Unternehmerfamilie von Nathusius gescheitert. Die Familie hatte Mifa vor zwei Jahren aus der Insolvenz gerettet.



