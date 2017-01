So fühlt sich die Geldanlage gut an

Geld weckt Emotionen. Das gilt für den Sparer ebenso wie für den Lottogewinner. Doch was macht man mit dem Geld? Shoppen macht nur kurzfristig glücklich. Sinnvoller ist es da, sein Geld anzulegen. Und zwar so, dass es tatsächlich Rendite abwirft. Vielleicht in Aktien von Apple oder vielleicht in einen Indexfonds? Fakt ist, dazu muss man kein Experte sein. Als Anleger muss man (nur) ganz einfach sich selbst sein.

Geld anlegen ist heute einfacher denn je. Gut, auf dem Sparbuch ist das vielleicht nicht der Fall. Und Banken genießen jetzt auch nicht unbedingt das grenzenlose Vertrauen. Jemand unabhängiges wäre da schön.

"Die Digitalisierung macht es möglich."

Doch mit so überschaubaren Anlagesummen, die viele Menschen anlegen wollen, gibt es niemanden unabhängigen. Falsch! Bereits ab 5.000 Euro kann wirklich jeder Privatanleger seinen persönlichen Zugang zu professioneller Vermögensverwalter-Expertise erhalten. Das klingt unglaublich? Nein. Es geht -und zwar unkompliziert und einfach.

Die Digitalisierung macht es möglich. Die Lösung heißt investify. Es handelt sich dabei um die erste digitale Vermögensverwaltung, die ihren Kunden zugleich ein Höchstmaß an Individualität bietet. Während viele digitale Vermögensverwalter eng mit dem Schlagwort "Robo-Advisor" verbunden sind, macht es investify mit seinem individuellen Ansatz jedem Anleger recht. Niemand will schließlich auf anonyme IT-Beratung setzen. Die eigene Geldanlage muss sich verständlicherweise auch gut anfühlen.

