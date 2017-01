Turin / Triest / Bergisch Gladbach - In Italiens Finanzbranche könnte es bald zu einer Megafusion kommen. Die Grossbank Intesa Sanpaolo liebäugelt mit der Übernahme des Versicherungskonzerns Generali. Laut Medienberichten soll dabei auch Europas grösster Versicherer Allianz seine Finger im Spiel haben. Intesa hatte am Dienstagabend Überlegungen zu Generali bestätigt. Der französische Versicherer Axa , dem immer wieder Interesse an dem italienischen Rivalen nachgesagt wurde, winkte hingegen ab.

Mit Intesa und Generali würden die zweitgrösste Bank und der grösste Versicherer des Landes zusammengehen. Intesa bekannte ihr Interesse an einem Wachstum in der Vermögensverwaltung sowie dem Privatbank- und Versicherungsgeschäft. Im Auge hat das Management dabei Synergien bei der Nutzung ihres Filialnetzes. Dazu können auch internationale Bündnisse zählen, hiess es.

Generali-Kurs legt kräftig zu

Sprecher von Generali und Allianz lehnten Stellungnahmen zu Intesas Erklärung ab. Laut der Zeitung "Il Sole 24 Ore" wollte der Generali-Verwaltungsrat bei einem Treffen an diesem Mittwoch über das Thema Intesa diskutieren.

Der Kurs der Generali-Aktie legte nach den Neuigkeiten kräftig zu, während die Papiere ...

