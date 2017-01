Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte 6B47 an das Erfolgsjahr 2015 anschließen. Projektverkäufe in Höhe von€ 200 Mio. EUR stehen zu Buche, so der Immobilienentwickler aus Wien. Der Vorstandsvorsitzende Peter Ulm bilanziert das abgelaufene Geschäftsjahr: "Wir konnten in einem stabilen, aber vielerorts sehr wettbewerbsintensiven Umfeld unseren Wachstumskurs weiter konsequent verfolgen." Das Jahr 2016 ...

