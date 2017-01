Frankfurt - Der Höhenflug des US-Dollar ist gegenüber vielen Währungen an Grenzen gestoßen, so die Anaylsten der Helaba.Kurseinbrüche hätten die Türkische Lira (TRY) und der Mexikanische Peso (MXN) verzeichnet. Der Japanische Yen (JPY) habe nach den US-Präsidentschaftswahlen zu den klaren Verlierern gezählt - trotz der jüngsten Erholung. Der Reflationsoptimismus bzw. die höheren Zinsen in den USA hätten vor allem gegenüber der japanischen Nullzinswährung zu Buche geschlagen. In Japan dauere die expansive Geldpolitik wohl an. Allerdings sei der Yen mittlerweile wieder sehr günstig bewertet. Japans Leistungsbilanzüberschuss nähere sich alten Rekorden. Von dem zu erwartenden Nachlassen der Trump-Euphorie dürfte vorrangig der Yen profitieren, sogar gegenüber dem Euro. (25.01.2017/fc/a/m)

