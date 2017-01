LONDON (dpa-AFX) - Der weltweite Energiebedarf wird in den nächsten Jahren weiter stark steigen. Bis zum Jahr 2035 wird er einer Studie des britischen Rohstoffriesen BP zufolge um etwa 30 Prozent zunehmen. Grund sei vor allem der wachsende Wohlstand in den Entwicklungsländern, heißt es in dem am Mittwoch in London veröffentlichten Bericht. Er gilt als Standardwerk in der Branche.

Der globale Kohleverbrauch erreicht demnach seinen Höchststand. Erneuerbare Energieträger bleiben die mit großem Abstand am schnellsten wachsende Energieart. Ihr Anteil werde sich über die kommenden 20 Jahre vervierfachen. Die Nachfrage nach Erdgas wird den Angaben zufolge schneller zunehmen als nach Öl oder Kohle./si/DP/tos

