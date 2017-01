New York - Der wichtigste US-Börsenindex Dow Jones Industrial ist am Mittwoch erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 20'000 Punkten geklettert. Gleich nach der Eröffnung hatte der Leitindex die runde Marke hinter sich gelassen. Zuletzt gewann das Barometer 0,65 Prozent auf 20'042,43 Punkte. Rückenwind lieferten die Fahrt aufnehmende Berichtssaison sowie die Hoffnung auf eine unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump anziehende US-Konjunktur.

Rekorde gab es auch beim breiter ...

