- Privat-Nutzer von Trend Micros SafeSync-Services müssen sich bis 31. Januar einen neuen Dienstleister für ihre Daten suchen, Business Nutzer bis Juni 2017.



- "Denkfabrik" stuft TeamDrive als "sichersten Cloud Sync&Share Service der Welt" ein.



- SafeSync-Kunden finden weitere Informationen über den Wechsel zur TeamDrive-Lösung unter https://teamdrive.com/de/alternative-zu-safesync



Anwender des Cloud-Speicherdienstes SafeSync von Trend Micro stehen ab 31. Januar vor einem Riesenproblem: der Service wird eingestellt. Für Nutzer, die nach einer Lösung suchen, hat die Hamburger TeamDrive GmbH die Hilfeseite https://teamdrive.com/de/alternative-zu-safesync eingerichtet. Dort wird ausführlich erklärt, wie der dringend notwendige Wechsel von Trend Micro zu TeamDrive reibungslos vollzogen werden kann. "Die Anwender müssen jetzt rasch handeln, um Datenverlust zu vermeiden", mahnt TeamDrive-Geschäftsführer Detlef Schmuck und ermuntert: "Bei uns bekommen die Kundendaten eine stabile und sichere Heimat mit deutschem Datenschutz."



Zero-Knowledge-Prinzip schützt vor Behördenzugriff



TeamDrive wird von der "Denkfabrik" Diplomatic Council, die unter anderem die Vereinten Nationen berät, als der weltweit sicherste Cloud Sync&Share Service eingestuft. Grundlage der TeamDrive-Sicherheit bildet eine durchgängige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die gewährleistet, dass nur der Anwender selbst die Daten lesen kann - weder TeamDrive noch irgendeine Behörde auf der Welt kann die Daten entschlüsseln. Experten sprechen vom Zero-Knowledge-Prinzip.



Datenschutzgütesiegel seit über zehn Jahren



Diese absolute Sicherheit wird TeamDrive auch seit mehr als zehn Jahren vom renommierten Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) bescheinigt. Das Gutachten zum ULD-Datenschutzgütesiegel bestätigt TeamDrive die Einhaltung der hohen deutschen und europäischen Datenschutzbestimmungen und Sicherheitsstandards, auch nach dem veränderten Rechtsrahmen zwischen den USA und der EU (US-EU Privacy Shield anstelle des vom Europäischen Gerichtshof gekippten Safe Harbor-Abkommens). Kein anderer Sync&Share-Anbieter weltweit kann eine derartige technische und rechtsverbindliche Sicherheit garantieren, postuliert das Diplomatic Council.



Über 500.000 Anwender vertrauen TeamDrive



"Die automatische Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und die Speicherung aller Daten in Deutschland und unter deutscher Kontrolle sind unsere Antwort auf die weltweite Datenschnüffelpraxis und die Unsicherheiten von Cloud Services", sagt TeamDrive-Geschäftsführer Detlef Schmuck.



Diese rechtsverbindliche Sicherheit wissen über 500.000 Anwender und mehr als 5.500 Unternehmen aus allen Branchen zu schätzen, von der Industrie über das Gesundheitswesen sowie Wirtschafts- und Steuerberatung bis hin zur öffentlichen Verwaltung. Die Software unterstützt Windows, Mac OS und Linux sowie Android und iOS.



