Die Schweizer Großbank UBS hat Danone nach Investorenveranstaltungen in London und der Schweiz auf "Neutral" belassen. Trotz eines Ausverkaufs über die gesamte Branche hinweg, der seit November im Vergleich zum breiten Aktienmarkt stattgefundenen habe, seien die Investoren weiterhin wählerisch. Dies schrieb Analystin Pinar Ergun am Mittwoch in einer Branchenstudie zu europäischen Herstellern von Nahrungsmitteln sowie von Haushalts- und Konsumgütern. Danone polarisiere die Investoren, habe sie festgestellt. Entweder sei deren Einstellung zu dem Molkerei-Produktehersteller sehr positiv oder recht negativ./ck/mis

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0111 2017-01-25/16:50

ISIN: FR0000120644