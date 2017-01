Anders als in Deutschland gilt die Drogenpolitik in den USA eher als liberal. Was der Haschisch-Konsum und die Start-up-Szene miteinander gemein haben und warum Gründer am Rand der Legalität arbeiten.

Achtung, diese Limo hat es in sich: Hanf, das Zeug, das man auch mit Tabak mischen, in Papier einwickeln und rauchen kann. Das Start-up Hemptastic aus München bewirbt seinen Wellnessdrink mit den wohltuenden Eigenschaften der Kulturpflanze: "Der Gesundheits-Boost." Nichts mit Rausch. Die Limo enthält kein THC, den psychoaktiven Wirkstoff in der Hanfpflanze.

Bislang ist in Deutschland der Verkauf von Marihuana streng verboten. Erst in drei Monaten dürfen Apotheken das Rauschmittel unter strikten Auflagen an Kranke ausgeben. Wie bei Start-ups so üblich, sind sie in den USA schon viel weiter - auch beim Kiffen.

In den USA hat schon die Hälfte der Bundesstaaten medizinisches Marihuana legalisiert, in sieben Staaten ist auch der Feierabendrausch erlaubt. Nach Angaben eines auf Hanf spezialisierten Marktforschungsinstitutes betrug der Umsatz mit legalen Cannabis-Produkten im Jahr 2016 schon 6,9 Milliarden Dollar, ...

