Kurz nach dem Handelsauftakt in New York kletterte der Dow Jones bis auf 20'033,77 Punkten und damit auf auf eine neuen Rekordstand. Marktbeobachter hatten das Erreichen der 20'000-Schwelle bereits im vorhinein erwartet. Nachdem in den vergangenen Wochen Unsicherheit betreffend der wirtschaftspolitischen Richtung Trumps ...

Den vollständigen Artikel lesen ...