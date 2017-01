Bern (awp/sda) - Die Grünen des Kantons Bern fordern die Berner Regierung dazu auf zu prüfen, ob die BKW in drei Teile aufgeteilt werden sollte: Dienstleistungen, Produktion und Netze. Das schreiben sie in ihrer Vernehmlassungsantwort zum neuen BKW-Beteiligungsgesetz. Der Netzbetrieb gehöre aus ihrer Sicht klar in den Besitz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...