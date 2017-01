Frankfurt - Beiersdorf-Aktie noch im Konsolidierungsmodus - Aktienanalyse Trotz schwieriger politischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen in einzelnen Ländern und einem stärkeren Wettbewerb setzte Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) seinen profitablen Wachstumskurs 2016 fort, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.

