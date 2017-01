Auf und Ab in Sangerhausen: Die Unternehmerfamilie von Nathusius ist offenbar doch bereit, sich an einem Massedarlehen für den insolventen Radbauer Mifa zu beteiligen. So wäre zumindest die Frühjahrsproduktion gesichert.

"Auch wir sind Mifa" - mit einem Plakat und Trillerpfeifen machten Mitarbeiter des insolventen Radbauers am Mittwochvormittag ihrem Ärger Luft. Knapp die Hälfte der 520 Beschäftigten forderte vor der neuen Werkshalle lautstark den Erhalt des Traditionsunternehmens und ihrer Arbeitsplätze. "Herr von Nathusius. Wer einen Fehler gemacht hat und ihn nicht korrigiert, begeht einen zweiten", stand auf einem Pappschild. Die Mitarbeiter und die Gewerkschaft sind verärgert über den "Wortbruch" der Eigentümerfamilie. Der Versuch, den Betrieb in Eigenverwaltung zu sanieren, war an einer geplatzten Kreditzusage der Familie von Nathusius gescheitert.

Nun meldete sich Unternehmer Heinrich von Nathusius, der Anfang Januar kurz vor Insolvenzantrag als Mifa-Chef abgetreten war, wieder zu Wort. Der "Mitteldeutschen Zeitung" sagte er: "Die Chancen stehen gut, dass wir uns am Massedarlehen beteiligen." Er habe "seriös und sachlich" mit ...

