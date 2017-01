ROUNDUP 2: Ifo-Index fällt deutlich - Trump verängstigt deutsche Wirtschaft

MÜNCHEN - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich zu Jahresbeginn deutliche verschlechtert. Das vom Münchner Ifo-Institut erhobene Geschäftsklima fiel im Januar überraschend um 1,2 Punkte auf 109,8 Zähler, wie das Münchner Ifo-Institut am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten dagegen mit einer leichten Aufhellung auf 111,3 Punkte gerechnet. Als Grund für die Eintrübung nannten Fachleute vor allem die protektionistische Ausrichtung der neuen US-Regierung.

ROUNDUP/Bund will Steuertricks einschränken - Heinold: mehr Maßnahmen

BERLIN/KIEL - International agierende Unternehmen in Deutschland sollen ihre Steuerlast nicht mehr durch Tricks mit Lizenzen senken können. Künftig soll verhindert werden, dass große Konzerne mit Lizenzen erwirtschaftete Erträge in Niedrigsteuerländer verlagern. Eine am Mittwoch im Kabinett beschlossene "Lizenzschranke" soll die Abzugsmöglichkeit für Patente, Lizenzen, Konzessionen oder Markenrechte einschränken, wenn die Einnahmen ins Ausland fließen und dort nicht oder nur wenig besteuert werden. Die Kieler Finanzministerin Monika Heinold begrüßte das Vorhaben, sieht aber weiteren Handlungsbedarf.

USA: FHFA-Hauspreisindex steigt etwas stärker als erwartet

NEW YORK - In den USA ist der Anstieg der Hauspreise im November etwas stärker als erwartet ausgefallen. Der FHFA-Hauspreisindex sei um 0,5 Prozent zum Vormonat gestiegen, teilte die Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Mittwoch in New York mit. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg um 0,4 Prozent gerechnet. Der Anstieg im Oktober wurde allerdings von 0,4 Prozent auf 0,3 Prozent nach unten revidiert.

Gesetzentwurf für Brexit soll am Donnerstag in erste Lesung gehen

LONDON - Die britische Regierung will bereits an diesem Donnerstag einen Gesetzentwurf für die EU-Austrittserklärung des Landes ins Parlament einbringen. Das bestätigte eine Sprecherin des Brexit-Ministeriums in London der Deutschen Presse-Agentur.

ROUNDUP: Gabriel für 'massiven Investitionspakt' - Kritik an US-Kurs

BERLIN - Der scheidende Wirtschaftsminister und SPD-Chef Sigmar Gabriel lässt mit der Forderung nach mehr Investitionen nicht locker. "Wir brauchen bei Spielräumen und Haushaltsüberschüssen Vorfahrt für Investitionen - nur so sichern wir die Wettbewerbsfähigkeit am Standort Deutschland", sagte Gabriel am Mittwoch in Berlin nach Beratungen des Bundeskabinetts über den Jahreswirtschaftsbericht. In einer Phase des grundlegenden Wandels dürfe nicht nur ans Sparen gedacht werden: "Wir müssen uns neu anstrengen. Denn Zukunft gewinnen wir nur mit einem großen, massiven und mutigen Investitionspakt."

Bundesbank-Chef dringt auf einheitliche Fintech-Regulierung

WIESBADEN - Die Bundesbank will den neuen digitalen Spielern in der Finanzwelt, den Fintechs, stärker auf die Finger schauen. "Unser Ziel ist es, einen gemeinsamen Kriterienkatalog für die regularische Behandlung von Fintechs zu entwickeln", sagte Bundesbank-Präsident Jens Weidmann am Mittwoch in Wiesbaden zum Auftakt einer G20-Konferenz zur Digitalisierung in der Finanzwelt. "Fintechs sollten ihr Geschäftsmodell nicht auf regulatorischen Schlupflöchern aufbauen."

ROUNDUP 2: Japans Exporte legen erstmals seit über einem Jahr wieder zu

TOKIO - Japans Exportwirtschaft hat das vergangene Jahr mit einem überraschenden Lichtblick abgeschlossen. Im Dezember seien die Ausfuhren der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt um 5,4 Prozent im Jahresvergleich gestiegen, teilte das japanische Finanzministerium am Mittwoch mit. Dies ist der erste Anstieg der Exporte im Jahresvergleich seit über einem Jahr und der stärkste Zuwachs seit Juli 2015. Ein besonders starkes Plus meldete die Regierung bei den Ausfuhren nach China, die im Dezember einen Rekordwert erreichten.

Tsipras schließt vorgezogene Wahlen aus - zwei Jahre Regierungschef

ATHEN - Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras hat am Mittwoch trotz vieler für seine Partei negativer Umfragen vorgezogene Wahlen ausgeschlossen. "Die Regierung denkt für einen Ausweg aus der Krise nicht an Wahlen", sagte er der linken Athener Zeitung "Efimerifa ton Syntakton" am Mittwoch, dem zweiten Jahrestag seines Wahlsieges am 25. Januar 2015. Alle in den vergangenen Monaten veröffentlichten Umfragen zeigen einen deutlichen Vorsprung der konservativen Nea Dimokratia (ND) zwischen neun und 16 Prozentpunkten vor Tipras' Partei Syriza.

Transparency ruft Politik zu mehr Transparenz bei Wirtschafts-Kontakten auf

BERLIN - Transparency International (TI) hat deutsche Politiker aufgefordert, offener über ihre Kontakte zu Unternehmen und Wirtschaftsverbänden zu sprechen. Die Politik müsse "den eigenen Umgang mit der Wirtschaft besser regulieren", sagte die Vorsitzende von Transparency Deutschland, Edda Müller, am Mittwoch in Berlin.

ROUNDUP 2/Röttgen: Parlamentseinbindung kann Brexit-Debatte entspannen

BERLIN - Der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen rechnet mit einem positiven Einfluss des britischen Parlaments in der aufgeheizten Debatte über den Austritt des Landes aus der EU. "Parlamentarische Beratung öffnet immer die Tür für abwägende Vernunft", sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Am Dienstag hatte das höchste britische Gericht entschieden, dass die Regierung von Premierministerin Theresa May den Brexit nicht ohne Zustimmung des Parlaments erklären darf.

