Zürich (ots) - Der Wirtschaftsprüfer EY will 11 Millionen Franken

in die Konkursmasse des konkursiten Tessiner Effektenhändlers

Sogevalor einschiessen. Im Gegenzug haben die Sogevalor-Gläubiger

sämtliche Rechtsansprüche gegen EY aufzugeben, schreibt die

«Handelszeitung» in ihrer neusten Ausgabe und bezieht sich auf ein

Schreiben des Sogevalor-Liquidators. EY Schweiz selbst nimmt zur

Verzichtsofferte keine Stellung: Man habe Stillschweigen vereinbart,

sagt ein Firmensprecher.



Der Tessiner Effektenhändler Sogevalor veruntreute Anlagegelder

und hinterliess über 300 geprellte Investoren und eine Schadenssumme

von gegen 140 Millionen Franken. Die Eidgenössische Bankenkommission

(EBK) entzog Sogevalor 2004 die Bewilligung. Im Folgejahr rügte die

EBK auch den Revisor EY und entzog dem für Sogevalor verantwortlichen

Buchprüfer die Berufserlaubnis.



