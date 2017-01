Zürich (ots) - Die Schweiz kann auf kurze Sicht kein chinesisches

Skitouristen-Wunder erwarten. Das sagt der chinesische

Wintersport-Experte Benny Wu im Interview mit der «Handelszeitung.»

Zwar zähle man aktuell in China bereits um acht Millionen Skifahrer,

doch davon seien 80 Prozent Anfänger. «Erst wenn wir in China diese

Anfänger zu Fortgeschrittenen machen können, wächst die Passion. Und

damit auch die Lust aufs Skifahren im Ausland.» Benny Wu ist

Skigebiete-Strategiechef beim chinesischen Immobilienkonzerns Vanke

Group und Autor des «China Ski Industry White Book».



Wenn chinesische Wintersportler ins Ausland reisten, kämen zu

Beginn nähere Destinationen wie Japan infrage, sagt Wu: «Das Land

liegt rein flugtechnisch sehr viel näher als Europa und die Kultur

ist den Chinesen vertrauter als die europäische.» Für weitere Reisen

habe Österreich gute Karten: «Eines unserer Resorts unterhält eine

Zusammenarbeit mit Kitzbühel.» Ein weiterer Vorteil: «Österreichische

Wintersportmarken sind zudem sehr präsent in China und helfen uns,

die Schneesport-Bewegung anzukurbeln.» Die bekannteste Schweizer

Winterdestination in China sei Davos, sagt Wu, «dies nicht zuletzt

wegen des World Economic Forum».



